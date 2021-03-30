Манчестер Сіті готується до майбутнього відходу Серхіо Агуеро та може підірвати трансферний ринок влітку.

"Містяни" обирають між кандидатурами Холанда, Кейна та Лукаку на позицію основного форварда команди, повідомляє журналістка Вероніка Брунаті у своєму твіттері.

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Цікаво, що Манчестер Сіті вже не намагається придбати Ліонеля Мессі – зазначається, що шансів на його трансфер немає.

Нагадаємо, "містяни" вчора офіційно оголосили про відхід Серхіо Агуеро майбутнім літом. Аргентинець став гравцем Ман Сіті влітку 2011-го. З того часу він допоміг манкуніанцям здобути 4 чемпіонських титули, 5 Кубків англійської ліги, 3 Суперкубка Англії та Кубок Англії 2018/19, а також став найкращим бомбардиром в історії Сіті (257 голів за 384 матчі).

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