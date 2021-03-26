Эрлинг Холланд летом покинет лагерь Борусии Д, если кто-то решится заплатить за нападающего 180 млн евро, сообщает Marca.

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Именно такой фантастический ценник руководство "шмелей" повесило на своего 20-летнего таланта, надеясь распугать потенциальных покупателей. Стоит отметить, что уже через год будет действовать прописаная клаусула за норвежца в 100 млн евро.

По данным СМИ, Эрлинг является трансферной целью Реала, Манчестер Сити, Барселоны и Челси. В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 21 матч, в которых забил столько же мячей.

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