"Это сказка, все гораздо сложнее. С вероятностью 99,99% мы не сделаем второй требл подряд, потому что это никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда никому не удавалось.

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Если бы это было легко, другая команда – например, Манчестер Юнайтед – сделала бы это снова. Это непросто. В этом деле так сложно, успех в прошлом ничего не гарантирует. Нужно повторять все действия каждые три дня, чтобы продержаться в борьбе до конца. Надеюсь, в марте и апреле мы будем иметь такой же настрой, чтобы бороться за титулы в мае. Это наша цель", – цитирует Гвардиолу ESPN.

Напомним, по итогам прошлого сезона Манчестер Сити впервые в истории выиграл сразу три главных трофея – чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Сейчас "горожане" находятся на первом месте с 52 очками в турнирной таблице АПЛ. Впрочем, Ливерпуль еще не играл в этом туре.

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