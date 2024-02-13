Менш ніж два тижні тому зачинилося зимове трансферне вікно, а чинний чемпіон Англії вже планує літнє підсилення складу. Головним завданням для Манчестер Сіті на міжсезоння є підписання 26-річного центрального півзахисника Лукаса Пакета з Вест Хема. Про це повідомив інсайдер Екрем Конур у Twitter.

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"Містяни" проявляли інтерес до хавбека збірної Бразилії ще влітку 2023 року. Вест Хем оцінював свою зірку в 100 мільйонів фунтів – як наслідок, трансфер не відбувся.

Лукас перебрався до "молотів" влітку 2022-го з Ліона за 43 мільйони євро. Контракт Пакета з Вест Хемом розрахований до літа 2027 року і містить опцію продовження ще на сезон. У поточній кампанії бразилець зіграв за команду Девіда Мойєса 27 матчів (5 голів, 6 асистів), але вже більше місяця перебуває в лазареті через травму.

Нагадаємо, команда Хосепа Гвардіоли є тіньовим лідером АПЛ (2 очки відставання від Ліверпуля і гра в запасі). Вест Хем посідає 8 місце турнірної таблиці АПЛ, але не перемагає вже 5 матчів, а в останньому турі зазнав домашнього розгрому від Арсенала з рахунком 0:6.

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