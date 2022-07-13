Нападающий Рахим Стерлинг завершил свой переход из команды Хосепа Гвардиолы в лондонский Челси.

Соглашение с игроком сборной Англии рассчитано на 5 лет, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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Сумма трансфера составила 47,5 млн фунтов. 27-летний Рахим стал первым новичком Челси в эпоху Тодда Бёли – нового владельца "пенсионеров", купившего клуб у Романа Абрамовича.

В составе Манчестер Сити Стерлинг провел 7 сезонов, перейдя из Ливерпуля за 63 млн евро в 2015 году. За это время вингер 4 раза выиграл АПЛ и дошел до финала Лиги чемпионов 2020/21. Сыграл 339 поединков, в которых забил 131 гол – как следствие, Стерлинг покинул Ман Сити в статусе 11-го бомбардира в истории клуба.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Челси занял 3 место в АПЛ и будет играть в Лиге чемпионов.

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