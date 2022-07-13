Нападник Рахім Стерлінг завершив свій перехід з команди Хосепа Гвардіоли у лондонський Челсі.

Угода з гравцем збірної Англії розрахована на 5 років, інформує офіційний сайт лондонського клубу.

Стерлінг зворушливо попрощався з Ман Сіті перед переходом у Челсі

Сума трансферу склала 47,5 млн фунтів. 27-річний Рахім став першим новачком Челсі в епоху Тодда Бьолі – нового власника "пенсіонерів", який придбав клуб у Романа Абрамовича.

У складі Манчестер Сіті Стерлінг провів 7 сезонів, перейшовши з Ліверпуля за 63 млн євро у 2015 році. За цей час вінгер 4 рази виграв АПЛ і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Зіграв 339 поєдинків, у яких забив 131 гол – як наслідок, Стерлінг залишив Ман Сіті у статусі 11-го бомбардира в історії клубу.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 Челсі посів 3 місце в АПЛ та гратиме в Лізі чемпіонів.

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