В своих соцсетях Аль-Ахли сообщил о переходе 32-летнего футболиста. Рияд Марез подписал соглашение с саудовским клубом на три года с возможностью продлить контракт еще на один год.

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О деталях соглашения с Манчестером Сити пресс-служба Аль-Ахли не сообщила. Согласно The Athletic, английский клуб получит вознаграждение за своего игрока в размере 35 миллионов евро, а также еще 5 млн в виде бонусов. Алжирец будет получать около 35 млн. евро за сезон.

Рияд Марез перешел в Манчестер Сити в 2018 году из Лестера. В общей сложности он сыграл в 236 матчах, в которых забил 78 голов и оформил 59 результативных передач. Вместе с "горожанами" Марез получил 11 титулов, включая кубок Лиги чемпионов в 2023 году.

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