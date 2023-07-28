Вінгер збірної Алжиру та Манчестер Сіті Ріяд Марез продовжить свою кар'єру на Близькому Сході. У своїх соцмережах Аль-Ахлі повідомив про перехід 32-річного футболіста. Ріяд Марез підписав угоду з саудівським клубом на три роки з можливістю продовжити контракт ще на один рік.

Про деталі угоди з Манчестер Сіті прес-служба Аль-Ахлі не повідомила. Згідно з The Athletic, англійський клуб отримає винагороду за свого гравця у розмірі 35 мільйонів євро, а також ще 5 млн у вигляді бонусів. Алжирець буде отримувати близько 35 млн євро за сезон.

Ріяд Марез перейшов в Манчестер Сіті у 2018 році з Лестера. Загалом він зіграв у 236 матчах, в яких забив 78 голів та оформив 59 результативних передач. Разом з "містянами" Марез здобув 11 титулів, включаючи кубок Ліги чемпіонів у 2023 році.

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