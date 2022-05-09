Сегодня, 9 мая, стало известно, что Манчестер Сити выиграл борьбу за Эрлинга Холанда. "Горожане" заплатят Боруссии Дортмунд отступные, предусмотренные контрактом (75 млн евро), а 21-летний норвежец получит 5-летний контракт с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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На пресс-конференции перед матчем Барселона – Сельта у Хави спросили его мнение по поводу этого трансфера, ведь каталонцы тоже претендовали на игрока Боруссии.

"Это уже официальная информация? Нет? Когда будет официальная, вы снова спросите меня об этом. Могла ли Барселона перехватить Холанда? С финансовой точки зрения это сложно, не буду врать. Не только наш проект привлекателен. Манчестер Сити регулярно борется за трофеи, выигрывает их.

Если Холанд действительно решил переехать в АПЛ, то это только из-за финансовых проблем Барселоны. У меня нет никаких сомнений в этом", – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, в Дортмунд Эрлинг перебрался зимой 2020 года. С тех пор форвард сыграл за "шмелей" 88 матчей, забив 85 голов.

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