Манчестер Сити обвинили в напыщенности и неуважении к китайским болельщикам

В Китае остались недовольны поведением действующего чемпиона Англии.

Манчестер Сити гостил в Китае в рамках предсезонного турне, однако оставил о себе самые лучшие впечатления для местных фанатов.

Зинченко с двумя звездами Манчестер Сити снялись в крутом промо-ролике на небоскребе в Китае

Синьхуа, информационное агентство правительства Китайской Народной Республики, обвинило "горожан" в неуважении к болельщикам. В службе назвали пребывание Манчестер Сити в Китае только коммерческим долгом, несмотря на тысячи местных поклонников команды Гвардиолы, которые поддерживали своих любимцев.

Агентство отметило, что другие английские команды (Ньюкасл, Вулверхэмптон и Вест Хэм) вели себя в Китае значительно приветливее и уделяли больше внимания фанатам.

Вулверхэмптон – Ман Сити: Зинченко проигрывает первый трофей, но получает похвалу, а у Гвардиолы неожиданная проблема