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Манчестер Сити обвинили в напыщенности и неуважении к китайским болельщикам

10:49 110 Читати українською
Манчестер Сити обвинили в напыщенности и неуважении к китайским болельщикам
Бернарду Силва / Фото The Times

В Китае остались недовольны поведением действующего чемпиона Англии.

Манчестер Сити гостил в Китае в рамках предсезонного турне, однако оставил о себе самые лучшие впечатления для местных фанатов.

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Синьхуа, информационное агентство правительства Китайской Народной Республики, обвинило "горожан" в неуважении к болельщикам. В службе назвали пребывание Манчестер Сити в Китае только коммерческим долгом, несмотря на тысячи местных поклонников команды Гвардиолы, которые поддерживали своих любимцев.

Агентство отметило, что другие английские команды (Ньюкасл, Вулверхэмптон и Вест Хэм) вели себя в Китае значительно приветливее и уделяли больше внимания фанатам.

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