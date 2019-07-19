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Зинченко с двумя звездами Манчестер Сити снялись в крутом промо-ролике на небоскребе в Китае

12:35 59 Читати українською
Зинченко с двумя звездами Манчестер Сити снялись в крутом промо-ролике на небоскребе в Китае
Александр Зинченко с одноклубниками / ФК Манчестер Сити

Александр Зинченко завоевывает все больший авторитет в Манчестер Сити. После представления игровой формы на сезон 2019/20 украинец получил еще одну почетную миссию.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко стал одним из героев специального видеоролика.

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Украинец вместе с Давидом Силвой и Рахимом Стерлингом вышли на крышу одного из небоскребов Шанхая. Чемпионы Англии не только продемонстрировали свои технические умения, но и пополнили свою коллекцию фотографий впечатляющими селфи.

Напомним, сейчас "горожане" находятся в Китае в рамках предсезонного турне. Сезон 2018/19 Манчестер Сити начнет поединком против Ливерпуля за Суперкубок Англии. Матч состоится 4 августа, а уже 10 числа "горожане" проведут и первый поединок АПЛ – соперником станет Вест Хэм Андрея Ярмоленко.

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Теги
Украинцы за рубежом Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Видеоновости Давид Силва Давид Силва Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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