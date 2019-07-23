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Манчестер Сіті звинуватили у пихатості та неповазі до китайських вболівальників

10:49 115 Читать на русском
Манчестер Сіті звинуватили у пихатості та неповазі до китайських вболівальників
Бернарду Сілва / Фото The Times

В Китаї залишились незадоволеними від поведінки чинного чемпіона Англії.

Манчестер Сіті гостював в Китаї в рамках передсезонного турне, проте залишив про себе ненайкращі враження для місцевих фанатів.

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Сіньхуа, інформаційне агентство уряду Китайської Народної Республіки, звинуватило "містян" у неповазі до вболівальників. У службі назвали перебування Манчестер Сіті в Китаї лише комерційним обов'язком, незважаючи на тисячі місцевих прихильників команди Гвардіоли, які підтримували своїх улюбленців.

Агенство відзначило, що інші англійські команди, Ньюкасл та Вулверхемптон, поводили себе в Китаї значно привітніше та приділяли більше уваги фанатам.

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Ньюкасл Ньюкасл Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Міжсезонні збори
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