"Я не считаю Харри Кейна и Эрлинга Холланд единственными вариантами для Манчестер Юнайтед. Серхио Агуэро может покинуть Манчестер Сити. Почему бы МЮ не попробовать подписать его?

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Если он хочет остаться в Премьер-лиге и живет в Манчестере, то не думаю, что было бы плохо, если они постарались его получить. Это может произойти, кто знает? Нужно спросить, ведь с Юнайтед никогда не знаешь, как все получится. Так, в 1992-м, когда Ховард Уилкинсон спрашивал у Алекса Фергюсона о Ирвине. Ферги сказал, что переходу не быть, и предложил Лидсу продать Эрика Кантона. Через несколько дней сделка была закрыта.

Ферги просто называл имя и рисковал, проверяя свой фарт. Может, Сульшеру следует поступить так же с Агуэро следующим летом", – цитирует Инса Ladbrokes.

Серхио защищает цвета Манчестер Сити с 2011 года. В нынешнем сезоне АПЛ из-за травмы Агуэро провел всего 8 матчей и забил один гол.

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