Манчестер Сити обнародовал отчет за сезон-2022/23, в котором команда Пепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. Доход клуба составил 712,8 миллиона фунтов, сообщает официальный сайт. В английском футболе никому не удавалось добиться такой суммы. Прирост по сравнению с прошлым сезоном составил почти 100 млн.

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42% доходов принесли телетрансляции, 47% – коммерция, а еще 11% – матчдей. В то же время выросли не только доходы, но и расходы. Зарплатная ведомость в прошлом сезоне выросла до 422,8 миллиона фунтов, что также является рекордом в истории АПЛ. Сумма столь велика, поскольку футболисты заработали много бонусов за требл.

Несмотря на большие расходы, Манчестер Сити все же завершил сезон плюс. Прибыль составила 80,4 млн фунтов, что вдвое больше, чем в предыдущий сезон.