Чемпіони Англії та Європи відзвітували про фінанси за підсумками минулого сезону.

Манчестер Сіті оприлюднив звіт за сезон-2022/23, в якому команда Пепа Гвардіоли виграла Лігу чемпіонів, АПЛ і Кубок Англії. Дохід клубу склав 712,8 мільйона фунтів, повідомляє офіційний сайт. В англійському футболі нікому не вдавалося досягти такої суми. Приріст порівняно з минулим сезоном склав майже 100 млн.

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42% доходів принесли телетрансляції, 47% – комерція, а ще 11% – матчдей. Водночас зросли не лише доходи, а й витрати. Зарплатна відомість у минулому сезоні виросла до 422,8 мільйона фунтів, що також є рекордом в історії АПЛ. Сума настільки велика, оскільки футболісти заробили багато бонусів за требл.

Попри великі витрати, Манчестер Сіті все ж завершив сезон у плюс. Прибуток склав 80,4 млн фунтів, що вдвічі більше, ніж у попередній сезон.