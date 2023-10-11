Шахтер за прошлый сезон с учетом НДС заработал 5 миллиардов 992 миллиона гривен, сообщает официальный сайт "горняков".

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Эту общую сумму составили доходы от продажи и аренды игроков (4 миллиарда 29 миллионов гривен), доходы клуба от УЕФА и ФИФА (1 миллиард 606 миллионов гривен) и доходы от коммерческой деятельности (357 миллионов гривен).

В то же время "оранжево-черные" уплатили в государственный бюджет Украины 566 миллионов 936 тысяч гривен налогов.

Для сравнения: за кампанию 2021/22 донецкий клуб заработал 2 миллиарда 178 миллионов гривен, а налогов уплатил на сумму 421 миллион 983 тысячи.

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