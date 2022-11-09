Манчестер Сити перестал выплачивать зарплату Бенжамен Менди в сентябре 2021 года.

Левый защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди перестал получать зарплату от клуба больше года назад – в сентябре 2021 года. Об этом информирует Daily Mail.

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Это связано с обвинениями, выдвинутыми в адрес игрока. В настоящее время Менди находится под стражей из-за обвинений в серии сексуальных преступлений.

Недельная зарплата Менди составляет 114 000 евро, контракт француза с клубом действует до лета 2023 года.

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