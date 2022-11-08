"Знаю, что я не Брэд Питт, но женщины подходили ко мне… Не из-за моей внешности, а из-за футбола. Я прямо говорил, чего хочу я и чего они хотят. Тогда я не думал, могут ли они расстроиться. Они хотели секса, и я хотел секса, это было нормально. Я наслаждался сексом со многими женщинами. В большинстве случаев это были те, кто приходил ко мне, но иногда я тоже искал их.

Менди признали невиновным по одному из обвинений в изнасиловании

Если бы женщина сказала мне "нет", я бы принял это. Мне нравится заниматься сексом с кем-то, кто тоже получает от этого удовольствие. Спать с одной женщиной за ночь – для меня это было нормально, но теперь я понимаю, что это звучит странно. Я не могу кричать: "Да, я люблю секс". Это будет выглядеть странно", – цитирует Менди Marca.

Напомним, француз больше года находится вне футбола. Ман Сити отчислил футболиста из команды. Менди обвиняют в девяти сексуальных преступлениях, среди которых изнасилованияе, одна попытка изнасилования и одно сексуальное нападение. Бенжамен не признает себя виновным и утверждает, что сексуальные отношения были совершены по взаимному согласию.

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