Манчестер Сіті припинив виплачувати зарплату Бенжамену Менді у вересні 2021 року.

Лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді перестав отримувати зарплату від клубу більше року тому – у вересні 2021 року. Про це повідомляє Daily Mail.

"Знаю, що я не Бред Пітт": Менді зізнався у розпусному сексуальному житті, через яке ризикує сісти до в'язниці

Це пов'язано зі звинуваченнями, висунутими на адресу гравця. Наразі Менді перебуває під вартою через звинувачення у серії сексуальних злочинів.

Тижнева зарплата Менді складає 114 000 євро, контракт француза з клубом діє до літа 2023 року.

Холанд вирвав для Ман Сіті 3 очки з Фулхемом, Лідс перестріляв Борнмут у матчі з 7 голами, другий тріумф Де Дзербі