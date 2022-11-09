Манчестер Сіті не платить зарплату одному з гравців більше року
18:38 - Читать на русском
Манчестер Сіті припинив виплачувати зарплату Бенжамену Менді у вересні 2021 року.
Лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді перестав отримувати зарплату від клубу більше року тому – у вересні 2021 року. Про це повідомляє Daily Mail.
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Це пов'язано зі звинуваченнями, висунутими на адресу гравця. Наразі Менді перебуває під вартою через звинувачення у серії сексуальних злочинів.
Тижнева зарплата Менді складає 114 000 євро, контракт француза з клубом діє до літа 2023 року.
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