Чемпионат Англии 2022/23, 13-й тур

Манчестер Сити – Фулхэм – 2:1

Голы: Альварес, 46, Холанд, 90+5 (пен) – Перрейра, 28 (пен)

Удаление: Канселу, 26

Вулверхэмптон – Брайтон – 2:3

Голы: Гедеш, 12, Невеш, 35 (пен) - Лаллана, 10, Митома, 44, Грос, 83

Лидс – Борнмут – 4:3

Голы: Родриго, 3 (пен), Гринвуд, 60, Купер, 68, Саммервиль, 84 – Тавернье, 7, Билинг, 19, Соланке, 48

Ноттингем Форест – Брентфорд – 2:2

Голы: Гиббс-Уайт, 20, 90+6 – Мбемо, 45+3 (пен), Висса, 75

Поединок на Этихаде между Манчестер Сити и Фулхэмом должен был завершиться легкой победой "горожан", как это обычно и бывает. Холанд остался в запасе, восстанавливаясь после повреждения, но и без него сил у команды Пепа хватало – гол Альвареса на 16-й минуте это подтверждал. На 25-й минуте Стоунз забил второй мяч, сыграв на добивании после углового, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Впрочем, ровно через минуту Канселу получил красную за фол в собственной штрафной. Фулхэм заработал пенальти, который реализовал Перрейра – 1:1! После этого МанСити насел на ворота гостей, создав ряд топ-моментов и заставив Лено выполнить несколько сейвов, но отважная игра голкипера и расточительность "горожан" спасали "коттеджеров".

На 64-й минуте на поле появился Холанд, который довольно быстро отметился голом. Его снова не засчитали, однако на 5-й компенсированной минуте ему таки удалось вырвать победу для Сити. Правда, героем стал Де Брюйне, который заработал пенальти для Эрлинга. 2:1!

Параллельные встречи оказались еще интереснее. Чего только стоит перестрелка Лидса с Борнмутом, в которой Родриго открыл счет уже на 3-й минуте. Нападающий забил самый ранний гол "павлинов" на Элланд Роуд за последние 21 год.

"Вишенки" в следующие 45 минут ответили сразу тремя мячами, однако Лидс сумел отыграться в середине второго тайма. Более того – на 84-й минуте Лидс умудрился выгрызть победу в результате вбрасывания с аута и врывания Саммервиля в штрафную. 4:3! Подопечные Джесси Марша сегодня на коне.

Роберто Де Дзерби после разгрома Челси вновь лель не потерял очки. Его Брайтон в выездном матче с Вулверхэмптоном владел мячом 71% игрового времени, ведя по ударам со счетом 16:5 и наиграв на 1,62 ожидаемых голов против 0,43 у соперника (без учета пенальти). Впрочем, к 83-й минуте на табло было 2:2.

Спасти "чаек" от позора смог Грос, забивший победный гол выстрелом с линии вратарской. 2:3 – Брайтон выиграл во втором матче подряд и приблизился к зоне ЛЧ на расстояние трех очков.

Ноттингем не смог подняться со дна турнирной таблицы, расписав ничью с Брентфордом. "Шмели" пропустили первыми и забили два в ответ, однако на последних секундах забили еще и сами себе – 2:2. Интересно, что в заявку гостей снова попал наш Егор Ярмолюк – правда, на поле он снова не вышел.