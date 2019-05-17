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Манчестер Сити не будет покупать Гризманна, – Гвардиола

17 мая 19:19 180 Читати українською
Манчестер Сити не будет покупать Гризманна, – Гвардиола
Антуан Гризманн / Reuters

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что его клуб не будет покупать Гризманна.

"Ребята из Барселоны, не волнуйтесь. Манчестер Сити не собирается покупать Гризманна. Мы не можем себе это позволить", – цитирует Гвардиолу Marca.

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Ранее Атлетико объявил об уходе Гризманна из клуба по окончании текущего сезона. Сам француз заявил, что хочет получить новый вызов. Скорее всего, нападающий перейдет в Барселону.

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К слову, в текущем сезоне в активе Гризманна 47 матчей за Атлетико во всех турнирах, в которых нападающий забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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