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Манчестер Сити включился в борьбу за Гризманна

17 мая 10:19 193 Читати українською
Манчестер Сити включился в борьбу за Гризманна
Антуан Гризманн / Reuters

Английский Манчестер Сити стал новым претендентом на форварда Атлетико Антуана Гризманна.

"Горожане" готовы удовлетворить финансовые интересы футболиста и его нынешнего клуба, информирует MEN.

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Поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов заставило Хосепа Гвардиолу задуматься над усилением состава. Именно звезда сборной Франции может добавить класса и без того мощной команде из Манчестера.

Ранее Гризманна связывали с такими командами, как Барселона и ПСЖ.

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Трансферы Антуан Гризманн Антуан Гризманн Англия Манчестер Сити Манчестер Сити
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