Симеоне: Гризманн – не первая и не последняя звезда, которая покинула Атлетико

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне философски воспринял новость об уходе лидера команды Антуана Гризманна.

Аргентинец понимает желание своих игроков перейти в другие клубы.

"Мы знали, что уход Гризманна возможен. Я говорил с ним до встречи с Мигелем Анхелем Хилем и Андреа Бертой. Я сказал ему то, что думаю, с любовью и нежностью. Это останется между нами.

Когда я подписывал новый контракт с Атлетико, я не думал, что все так и останется. Я знал об уходе Хуанфрана, Филипп Луиса, Диего Година, возможность ухода Гризманна, Лукаса Эрнандеса, который уже ушел, и вся эта информация о Родри.

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Я подписал контракт, потому что знаю: Атлетико важнее всех нас. Отсюда шли Торрес, Форлан, Агуэро, Диего Коста, Гризманн... И мы все еще сражаемся.

Мы будем искать игрока, который станет Гризманном в будущем. Как Родри или Облак. Я все еще с нетерпением жду этого и доволен тем, что остался", – цитирует Симеоне Marca.

Атлетико готовится к массовым изменений в летнее межсезонье. Команду покинет ряд важных игроков во главе с нападающим Антуаном Гризманном.

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