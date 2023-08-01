Игрок Ренна Жереми Доку может сменить клубную прописку уже этим летом. Футболистом интересуются боссы Манчестер Сити.

Манчестер Сити активно ищет замену перебравшемуся в Саудовскую Аравию алжирскому полузащитнику Рияду Марезу. "Горожане" рассматривают возможность подписания бельгийского вингера Ренна Жереми Доку. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Манчестер Сити официально отпустил звездного вингера в Саудовскую Аравию

По информации источника, Доку входит в шорт-лист манчестерского клуба. Боссы англичан также следят за ситуацией вокруг Мишеля Олисе из Кристал Пэлас – за англичанина придется конкурировать с лондонским Челси.

В 2020 году Доку перешел в Ренн из Андерлехта за 26 миллионов евро. За 65 матчей в лагере французской команды Жереми забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач. Контракт футболиста с Ренном рассчитан до лета 2025 года.

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