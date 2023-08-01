Гравець Ренна Жеремі Доку може змінити клубну прописку вже цього літа. Футболістом цікавляться боси Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті активно шукає заміну алжирському півзахиснику Ріяду Марезу, який перебрався в Саудівську Аравію. "Містяни" розглядають можливість підписання бельгійського вінгера Ренна Жеремі Доку. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Манчестер Сіті офіційно відпустив зіркового вінгера в Саудівську Аравію

За інформацією джерела, Доку входить в шорт-лист манчестерського клубу. Боси англійців також стежать за ситуацією навколо Мішеля Олісе з Крістал Пелас – за англійця прийдеться конкурувати з лондонським Челсі.

У 2020 році Доку перейшов до Ренна з Андерлехта за 26 мільйонів євро. За 65 матчів у таборі французької команди Жеремі забив 4 м'ячі та зробив 6 гольових передач. Контракт футболіста з Ренном розрахований до літа 2025 року.

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