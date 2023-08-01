Манчестер Сіті знайшов заміну Марезу у Франції – до Гвардіоли може приїхати гравець збірної Бельгії
Гравець Ренна Жеремі Доку може змінити клубну прописку вже цього літа. Футболістом цікавляться боси Манчестер Сіті.
Манчестер Сіті активно шукає заміну алжирському півзахиснику Ріяду Марезу, який перебрався в Саудівську Аравію. "Містяни" розглядають можливість підписання бельгійського вінгера Ренна Жеремі Доку. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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За інформацією джерела, Доку входить в шорт-лист манчестерського клубу. Боси англійців також стежать за ситуацією навколо Мішеля Олісе з Крістал Пелас – за англійця прийдеться конкурувати з лондонським Челсі.
У 2020 році Доку перейшов до Ренна з Андерлехта за 26 мільйонів євро. За 65 матчів у таборі французької команди Жеремі забив 4 м'ячі та зробив 6 гольових передач. Контракт футболіста з Ренном розрахований до літа 2025 року.
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