Манчестер Сити разрабатывает план Б на случай, если Наполи не снизит своих финансовых аппетитов.

"Горожане" пока не могут договориться с Наполи о трансфере защитника Калиду Кулибали, руководство МС не устраивает сумма в 80 млн евро, которую требуют итальянцы за свою звезду, сообщает The Guardian.

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В лагере Гвардиолы не отчаиваются и оперативно подыскали игроков, которые могут усилить защитное звено Сити в случае фиаско с Кулибали. В шорт-лист Манчестер Сити попали Хосе Хименес (Атлетико) и Диего Карлос (Севилья).

Кандидатуры представителей Ла Лиги поддержал и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.

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