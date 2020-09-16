Манчестер Сити нашел сразу две замены Кулибали в Примере
Манчестер Сити разрабатывает план Б на случай, если Наполи не снизит своих финансовых аппетитов.
"Горожане" пока не могут договориться с Наполи о трансфере защитника Калиду Кулибали, руководство МС не устраивает сумма в 80 млн евро, которую требуют итальянцы за свою звезду, сообщает The Guardian.
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В лагере Гвардиолы не отчаиваются и оперативно подыскали игроков, которые могут усилить защитное звено Сити в случае фиаско с Кулибали. В шорт-лист Манчестер Сити попали Хосе Хименес (Атлетико) и Диего Карлос (Севилья).
Кандидатуры представителей Ла Лиги поддержал и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола.
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