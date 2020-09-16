Манчестер Сіті розробляє план Б на випадок, якщо Наполі не зменшить своїх фінансових апетитів.

"Містяни" поки не можуть домовитись з Наполі про трансфер захисника Каліду Кулібалі, керівництво МС не влаштовує сума у 80 млн євро, яку вимагають італійці за свою зірку, повідомляє The Guardian.

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У таборі Гвардіоли не впадають у відчай і оперативно підшукали гравців, які можуть підсилити захисну ланку Сіті у випадку фіаско з Кулібалі. До шорт-листа Манчестер Сіті потрапили Хосе Хіменес (Атлетіко) та Дієго Карлос (Севілья).

Кандидатури представників Ла Ліги підтримав і наставник "містян" Хосеп Гвардіола.

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