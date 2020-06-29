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Манчестер Сити нашел неожиданную замену Сане – его списали на Олд Траффорд

12:13 - Читати українською
Манчестер Сити нашел неожиданную замену Сане – его списали на Олд Траффорд
Дуайт Макнилл (слева) / PA

Вингер английского Бернли Дуайт Макнилл попал в сферу интересов Манчестер Сити.

"Горожане" изучают целесообразность подписания 20-летнего таланта молодежной сборной Англии, сообщает ESPN.

Бавария готова подождать год, чтобы забрать Сане бесплатно

Макнилл, по мнению наставника Сити Хосепа Гвардиолы, может заменить в составе манкунианцев Лероя Сане. Немец в ближайшее трансферное окно может перебраться в Баварию. До 15 лет Макнил занимался в академии Манчестер Юнайтед, однако "красные дьяволы" не распознали в нем будущую звезду. В конце концов, вингер оказался на Тёрф Мур.

В нынешнем сезоне Дуайт Макнилл провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

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