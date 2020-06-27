Бавария готова подождать год, чтобы забрать Сане бесплатно

Бавария не собирается делать резких движений в подписании вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

Чемпионы Германии могут подождать год, чтобы забрать игрока на правах свободного агента, сообщает Sport1.

Бавария может сорвать трансферные планы Боруссии Д по юной звезде Бирмингема

Бавария предлагала Манчестер Сити 40 млн евро, но "горожан" такая сумма не устроила. Английский клуб все еще надеется продлить контракт Сане, который заканчивается летом 2021-го. Если же вингер не согласится, то Бавария спокойно воспользуется ситуацией и получит 24-летнего немца бесплатно.

Напомним, Манчестер Сити заплатил Шальке за Сане 52 млн евро. Текущий сезон звезды был испорчен тяжелой травмой колена, из-за которой он пропустил более полугода.

"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом Пепа