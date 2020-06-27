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Бавария готова подождать год, чтобы забрать Сане бесплатно

12:25 - Читати українською
Бавария готова подождать год, чтобы забрать Сане бесплатно
Лерой Сане / Getty Images

Бавария не собирается делать резких движений в подписании вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

Чемпионы Германии могут подождать год, чтобы забрать игрока на правах свободного агента, сообщает Sport1.

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Бавария предлагала Манчестер Сити 40 млн евро, но "горожан" такая сумма не устроила. Английский клуб все еще надеется продлить контракт Сане, который заканчивается летом 2021-го. Если же вингер не согласится, то Бавария спокойно воспользуется ситуацией и получит 24-летнего немца бесплатно.

Напомним, Манчестер Сити заплатил Шальке за Сане 52 млн евро. Текущий сезон звезды был испорчен тяжелой травмой колена, из-за которой он пропустил более полугода.

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