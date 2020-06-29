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Манчестер Сіті знайшов несподівану заміну Сане – його списали на Олд Траффорд

12:13 - Читать на русском
Манчестер Сіті знайшов несподівану заміну Сане – його списали на Олд Траффорд
Дуайт Макнілл (ліворуч) / PA

Вінгер англійського Бернлі Дуайт Макнілл потрапив до сфери зацікавлень Манчестер Сіті.

"Містяни" вивчають доцільність підписання 20-річного таланта молодіжної збірної Англії, повідомляє ESPN.

Баварія готова зачекати рік, щоб забрати Сане безкоштовно

Макнілл, на думку керманича Сіті Хосепа Гвардіоли, може замінити в складі манкуніанців Лероя Сане. Німець у найближче трансферне вікно може перебратися до Баварії. До 15 років Макніл займався в академії Манчестер Юнайтед, проте "червоні дияволи" не розпізнали в ньому майбутню зірку. Зрештою, вінгер опинився на Терф Мур.

У нинішньому сезоні Дуайт Макнілл провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

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