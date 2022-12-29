Манчестер Сити нашел альтернативу Холанду и Кейну – супербомбардир, который уступает только Левандовски
18:08 - Читати українською
Манчестер Сити перебирает различные варианты усиления на позицию центрфорварда.
Звезда Байера Патрик Шик пополнил список потенциальных целей чемпионов Англии, сообщает инсайдер Экрем Конур.
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Манчестер Сити связывают с Холандом и Кейном, однако эти нападающие зимой могут оказаться недоступными. Трансфер Шика значительно проще. Transfermarkt оценивает форварда Байера в 40 млн евро.
Шик в текущем сезоне Бундеслиги провел 14 матчей и отметился 16 голами. Чех в гонке бомбардиров уступает только Роберту Левандовски из Баварии.
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