Звезда Байера Патрик Шик пополнил список потенциальных целей чемпионов Англии, сообщает инсайдер Экрем Конур.

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Манчестер Сити связывают с Холандом и Кейном, однако эти нападающие зимой могут оказаться недоступными. Трансфер Шика значительно проще. Transfermarkt оценивает форварда Байера в 40 млн евро.

Шик в текущем сезоне Бундеслиги провел 14 матчей и отметился 16 голами. Чех в гонке бомбардиров уступает только Роберту Левандовски из Баварии.

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