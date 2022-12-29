Уход 21-летнего Торреса в Барселону не убедил Ман Сити выйти на трансферный рынок в январе. Клуб из Манчестера придержит деньги за испанца до лета, а потом будет искать нового центрфорварда.

Игроки Манчестер Сити удивлены уходом Торреса – испанец за 1,5 года успел подружиться со многим.

Хосеп Гвардиола уверен, что сейчас подписывать новых футболистов не нужно. Испанец во второй части сезона даст шанс нескольким молодым игрокам атакующего амплуа. Одним из тех, кто получит больше игрового времени, является 19-летний хавбек Коул Палмер. У него и еще несколько воспитанников клубной академии будет шанс проявить себя в первой команде, сообщает The Times.

Напомним, Ферран Торрес после 1,5 года карьеры на Этихаде решил перебраться в Барселону. Каталонцы заплатили за него 55 млн евро + 10 млн бонусов. В составе Ман Сити испанец успел сыграть 43 матча, в которых забил 16 голов.

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