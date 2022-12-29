Манчестер Сіті знайшов альтернативу Холанду і Кейну – супербомбардир, який поступається лише Лєвандовскі
Манчестер Сіті перебирає різні варіанти підсилення на позицію центрфорварда.
Зірка Байєра Патрік Шик поповнив список потенційних цілей чемпіонів Англії, повідомляє інсайдер Екрем Конур.
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Манчестер Сіті пов'язують з Холандом і Кейном, однак ці нападники взимку можуть виявитись недоступними. Трансфер Шика значно простіший для здійснення. Transfermarkt оцінює форварда Байєра у 40 млн євро.
Додамо, що Шик у поточному сезоні Бундесліги провів 14 матчів та відзначився 16 голами. Чех у перегонах бомбардирів поступається лише Роберту Лєвандовскі з Баварії.
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