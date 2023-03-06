Гвардиола восхищается качествами Беллингема и уже попросил руководство Манчестер Сити выделить 170 миллионов евро на трансфер хавбека.

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Но "горожане" имеют еще один фактор, который может помочь подписать англичанина – Эрлинг Холанд. По информации журналиста Матте Моретто, норвежец подталкивает своего экс-одноклубника к переходу именно в Манчестер Сити будущим летом. Гонка за игроком еще будет продолжаться – в конкурентах у Сити Реал.

Добавим, что Беллингем провел за Боруссию Д 31 поединок в текущем сезоне, записав в свой актив 10 голов и 6 ассистов.

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