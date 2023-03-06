Гвардіола захоплюється якостями Беллінгема та вже попросив керівництво Манчестер Сіті виділити 170 мільйонів євро на трансфер хавбека.

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Але "містяни" мають ще один фактор, який може допомогти підписати англійця – Ерлінг Холанд. За інформацією журналіста Матте Моретто, норвежець підштовхує свого екс-одноклубника до переходу саме в Манчестер Сіті прийдешнього літа. Перегони за гравцем ще будуть продовжуватись – в конкурентах у Сіті Реал.

Додамо, що Беллінгем провів за Борусію Д 31 поєдинок в поточному сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 6 асистів.

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