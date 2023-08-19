Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед разочаровали в первом туре. "Шпоры" не смогли переиграть Брентфорд, а победа "дьяволов" над Вулверхэмптоном выглядела настоящим отскоком – торжествовать должны были именно "волки". Казалось, что летнее усиление и обновление команд не принесло особой выгоды.

Впрочем, поединок в Лондоне оказался гораздо лучшим для обеих команд. Они создали очень приличное количество моментов высокого качества. В частности, в первом тайме МЮ и Тотнем разменялись попаданиями в каркас – Варан пробивал головой после углового, а Порро стрелял с линии штрафной. Кроме того, после одного из прострелов в исполнении Порро мяч попал в штангу, срикошетив от ноги Шоу.

Как и в матче против Вулвз, расточительность проявил Рашфорд. Так, на 14-й минуте он получил проникающий пас от Гарначо и стрелял метров с восьми, попав в голову Викарио. На 24-й же Маркус пробивал головой с похожего расстояния, замыкая заброску Бруну, но мяч пролетел над воротами (а форвард еще и в небольшом офсайде находился). Сам Бруну тоже запорол момент с ударом из пределов вратарской.

Тоттенхэм отвечал не менее остро. Кроме эпизодов со стойками, вспоминается атака на 26-й минуте, когда Сон убежал от Варана и откатил мяч Сарру, а тот перевел в штрафную на Кулусевски. Швед пробивал метров с 12-ти, однако Онана спас МЮ. Спас он и на 31-й при выстреле Сарра с минимального расстояния в ближний угол.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Игра была равной и динамичной, без явного преимущества МЮ или Тоттенхэма. Впрочем, гости не сделали выводов из хорошей фланговой работы "шпор" и постоянных врываний Сарра в ударные зоны, за что прилетело наказание.

Всего через три минуты после перерыва Кулусевски прорвался на правый край штрафной и прострелил, а мяч рикошетом от Шоу ушел на дальнюю штангу. Все защитники пролетели мимо него, позволив Сарру сыграть на замыкании. 1:0!

После этого снова пошли качели. МЮ мог отыграться уже на 52-й минуте в результате перевода на правый край штрафной под удар Антони. Бразилец выстрелил метров с 11-ти в дальний нижний угол, но попал в стойку! Ответ Тотнема был молниеносным: Сон открылся под проникающий пас от Мэддисона и сбросил мяч Удоджи, а тот протолкнул мяч в правый нижний – Онана парировал ногой!

На 57-й минуте настала очередь лондонских фанов хвататься за сердце. Рашфорд заработал стандарт, а Бруну Фернандеш выполнил подачу на линию вратарской – Каземиро замкнул головой, пробив под перекладину. Викарио спас Тоттенхэм в сногсшибательном прыжке! "Шпоры" в ответ провели две крутых атаки, в которых разорвали всю оборону МЮ, однако Сон и Биссума подвели в завершении.

В середине второго тайма игра несколько успокоилась. Противостояние оставалось динамичным и интересным, однако моментов не возникало до 83-й минуты. Именно тогда Тоттенхэм праздновал второй гол. Перишич принял пас на левый край штрафной от Мэддисона и прострелил вдоль ворот – Дэвис до мяча не дотянулся, но его в собственные ворота подрезал Лисандро Мартинес. 2:0!

МЮ пытался спастись. В компенсированное время Варан замыкал навес Эриксена на линию вратарской, пробивая под перекладину, однако там и Викарио выручил, и офсайд был. Бруну же стрелял со штрафного над левой девяткой. Отыграть хотя бы один мяч гостям так и не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Тоттенхэма – первую в сезоне!

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