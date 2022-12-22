Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2022/23 между Манчестер Сити и Ливерпулем пройдет на стадионе "Этихад" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на "Setanta Sports".

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Стартовые составы

Манчестер Сити:

Ливерпуль:

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