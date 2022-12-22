Манчестер Сіті – Ліверпуль: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка Ліги
21:09 - Читать на русском
Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Кубку англійської ліги приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Фабіо Карвалью 20’
20’ Фабіо Карвалью
Матч 1/8 фіналу Кубку англійської ліги 2022/23 між Манчестер Сіті та Ліверпулем пройде на стадіоні "Етіхад" і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на "Setanta Sports".
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Стартові склади
Манчестер Сіті:
Ліверпуль:
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