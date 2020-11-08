Манчестер Сити принимает Ливерпуль в 8-м туре АПЛ. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Ливерпуль стартует в 18:30 по Киеву. Встречаются две сильнейшие команды Англии сезона 2019/20. В текущем чемпионате Ливерпуль набрал 16 очков и лидировал после 7 туров. "Горожане" имеют в активе 11 пунктов в 6-ти матчах – это вторая половина турнирной таблицы.

В июле подопечные Гвардиолы разгромили мерсисайдцев на Этихаде со счетом 4:0. Правда, на тот момент Ливерпуль уже обеспечил себе чемпионство. Последняя победа "красных" на поле Сити в рамках АПЛ датирована еще 2015 годом – тогда мерсисайдцы взяли верх со счетом 4:1.

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Александр Зинченко начнет поединок в запасе. Посреди недели украинец сыграл все 90 минут в победном матче ЛЧ против Олимпиакоса (3:0). А вот в чемпионате в активе Зинченко лишь 13 минут в поединке против Вест Хэма.

Прямую онлайн-видеотрансляцию поединка можно посмотреть на телеканале Setanta Sports и на платформе MEGOGO в этой новости.

Манчестер Сити – Ливерпуль: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

Манчестер Сити – Ливерпуль: стартовые составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Гюндоган, Родриго, Де Брюйне – Ферран Торрес, Стерлинг, Жезус

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум – Жота, Салах – Мане, Фирмино