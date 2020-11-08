Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Ливерпуль стартовал в 18:30 по Киеву. Встречались две сильнейшие команды Англии сезона 2019/20. В текущем чемпионате Ливерпуль набрал 16 очков и лидировал после 7 туров. "Горожане" имели в активе 11 пунктов в 6-ти матчах – это вторая половина турнирной таблицы.

В июле подопечные Гвардиолы разгромили мерсисайдцев на Этихаде со счетом 4:0. Правда, на тот момент Ливерпуль уже обеспечил себе чемпионство. Последняя победа "красных" на поле Сити в рамках АПЛ датирована еще 2015 годом – тогда мерсисайдцы взяли верх со счетом 4:1.

Зинченко против Олимпиакоса: "съел" оппонента, стал мишенью и удивил в воздухе – оценки за победный матч в ЛЧ

Александр Зинченко начал поединок в запасе. Посреди недели украинец сыграл все 90 минут в победном матче ЛЧ против Олимпиакоса (3:0). А вот в чемпионате в активе Зинченко лишь 13 минут в поединке против Вест Хэма.

Юрген Клопп выставил крайне атакующий состав, найдя место на поле Салах, Мане, Фирмино и Жоти. Напомним, португалец оформил хет-трик в ворота Аталанты в Лиге чемпионов, а в целом его голевая серия насчитывала уже 4 матча, в которых он отметился 6-ю забитыми мячами.

Команды начали с разведки, не особо форсируя события, и ограничились несколькими полумоментами. Ливерпуль все же действовал несколько активнее, что принесло свои плоды – первый же действительно острый эпизод в матче привел к пенальти. Мане упал в штрафной после контакта с Уокером, а Крейг Поусон без колебаний назначил 11-метровый. К мячу подошел Мохамед Салах, который легко переиграл Эдерсона. 0:1 уже на 13-й минуте – Ливерпуль быстро повел.

Хозяева имели свой шанс, но Стерлинг не смог переиграть Алиссона из выгодной позиции – бразильский кипер сыграл надежно. Сити все же отыгрался на 31-й. Затяжная атака "горожан" (19 подряд точных передач!) завершилась пасом Де Брюйне на Жезуса. Бразилец классно разобрался с Трентом и протолкнул мяч мимо Алиссона. Роскошное исполнение и индивидуальное мастерство – 1:1. Сразу же Де Брюйне мог вывести свою команду вперед, но немного не попал в створ.

Еще в первом тайме команда Гвардиолы упустила роскошный шанс выйти вперед. Гомес сыграл рукой после навеса Де Брюйне, Поусон после просмотра видеоповтора указал на "точку" уже в ворота Ливерпуля. К мячу подошел Де Брюйне, который положил Алиссона на газон, но пробил мимо левого нижнего угла! В конце концов, первый тайм так и завершился миром – 1:1.

Вторая половины игры стартовала с момента Ливерпуля. После удара Салаха Эдерсон опередил Фирмино и выбил мяч. После этого кипер успел встать и еще и потянул добивание от Жоты. Правда, лайнсмен все же зафиксировал офсайд. А вот шанс Сити был куда острее – Жезус избежал офсайда и пробил головой, но не попал в створ!

Де Брюйне в своем фирменном стиле приложился издали – чуть выше. Первое кадровое изменение от Клоппа – Шакири вместо Фирмино. У Сити Бернарду сменил Феррана Торреса. А вот вторая замена явно не порадовала немецкого тренера. Александр-Арнольд получил повреждение и не смог продолжить игру.

Такое впечатление, что ничья устраивала обе команды. По крайней мере, в последнюю четверть поединка голевых моментов не было абсолютно. И Клопп, и Гвардиола решили довольствоваться одним набранным баллом, а испанец вообще использовал только одну замену. Соответственно, Александр Зинченко на поле так и не появился, проведя весь поединок в резерве.

Ливерпуль набрал 17 пунктов и занимает 3 место. У Ман Сити 12 очков, но еще есть игра в запасе. Сейчас подопечные Гвардиолы находятся на 11 позиции АПЛ.