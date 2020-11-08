Манчестер Сіті приймає Ліверпуль у 8-му турі АПЛ. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Ліверпуль стартував о 18:30 за Києвом. Зустрічаються дві найсильніші команди Англії сезону 2019/20. У поточному чемпіонаті Ліверпуль набрав 16 очок та лідирував після 7 турів. "Містяни" мають в активі 11 пунктів у 6-ти поєдинках – це друга половина турнірної таблиці.

У липні підопічні Гвардіоли розгромили мерсисайдців на Етіхаді з рахунком 4:0. Щоправда, на той момент Ліверпуль вже забезпечив собі чемпіонство. Остання перемога "червоних" на полі Сіті в рамках АПЛ датована ще 2015 роком – тоді мерсисайдці взяли гору з рахунком 4:1.

Зінченко проти Олімпіакоса: "з'їв" опонента, став мішенню та здивував у повітрі – оцінки за переможний матч у ЛЧ

Олександр Зінченко розпочав поєдинок у запасі. Посеред тижня українець відіграв усі 90 хвилин у переможному матчі ЛЧ проти Олімпіакоса (3:0). А от у чемпіонаті в активі Зінченка лише 13 хвилин у поєдинку проти Вест Хема.

Пряму онлайн-відеотрансляцію поєдинку можна переглянути на телеканалі Setanta Sports та на платформі MEGOGO у цій новині.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Манчестер Сіті – Ліверпуль: стартові склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – Гюндоган, Родріго, Де Брюйне – Ферран Торрес, Стерлінг, Жезус

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум – Жота, Салах – Мане, Фірміно