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Манчестер Сити летом усилит три позиции – Зинченко ищут конкурента

09:30 - Читати українською
Манчестер Сити летом усилит три позиции – Зинченко ищут конкурента
Зинченко и Гвардиола / Man City

"Горожане" планируют провести активное трансферное лето. На прицеле не менее 3 приобретений.

Манчестер Сити получил бан на участие в Лиге чемпионов и ждет результат апелляции. Однако клуб хочет сделать все возможное, чтобы удержать Пепа Гвардиолу.

"Горожане" готовы удовлетворить трансферные желания каталонца. В частности, подписать нового левого защитника, центрального полузащитника и форварда, информирует журналист Mirror.

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Александр Зинченко не тянет самый высокий уровень на левом фланге обороны, Анхелиньо может остаться в РБ Лейпциг еще на год, а Бенжамен Менди разочаровывает тренера.

Среди потенциальных конкурентов украинца называли Давида Алабу из Баварии, Бена Чилуэла из Лестера и Нико Тальяфико из Аякса.

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