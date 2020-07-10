Манчестер Сити летом усилит три позиции – Зинченко ищут конкурента

"Горожане" планируют провести активное трансферное лето. На прицеле не менее 3 приобретений.

Манчестер Сити получил бан на участие в Лиге чемпионов и ждет результат апелляции. Однако клуб хочет сделать все возможное, чтобы удержать Пепа Гвардиолу.

"Горожане" готовы удовлетворить трансферные желания каталонца. В частности, подписать нового левого защитника, центрального полузащитника и форварда, информирует журналист Mirror.

Манчестер Сити разгромил Ньюкасл – Зинченко принял участие в курьезной голевой атаке и стал одним из худших

Александр Зинченко не тянет самый высокий уровень на левом фланге обороны, Анхелиньо может остаться в РБ Лейпциг еще на год, а Бенжамен Менди разочаровывает тренера.

Среди потенциальных конкурентов украинца называли Давида Алабу из Баварии, Бена Чилуэла из Лестера и Нико Тальяфико из Аякса.

Ошибка Зинченко привела к сумасшедшему голу с 40 метров в ворота Манчестер Сити – видео фейла украинца