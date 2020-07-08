Манчестер Сити разгромил Ньюкасл – Зинченко принял участие в курьезной голевой атаке и стал одним из худших

Манчестер Сити без проблем справился с Ньюкаслом (5:0) в 34-м туре Премьер-лиги. Александр Зинченко отыграл весь поединок. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Ньюкасл стартовал в 20:00 по киевскому времени. Игру транслировал телеканал Setanta Sports, а текстовую онлайн-трансляцию игры 34-го тура АПЛ провел "Футбол 24". Александр Зинченко, который в прошлом туре против Саутгемптона стал виновником пропущенного гола, сохранил свое место в стартовом составе. Украинец вышел на позиции левого защитника.

Сити с первых минут игры захватил мяч под свой контроль, а уже на 10-й минуте открыл счет. Фоден с левой полуфланга классно запустил в прорыв Давида Силву, тот прострелил в центр, а Жезус спокойно отправил мяч в ворота. Все просто и обыденно – Зинченко и Ко воплотили преимущество в забитый мяч. Через несколько минут Фоден мог удвоить преимущество, но не попал с острого угла в створ Дубравки.

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На 21-й минуте подопечные Гвардиолы закономерно забили второй гол. Очень похожую комбинацию разыграли Фоден, де Брюйне и Марез, а последний и записал в свой актив результативный удар. "Горожане" продолжали давить, не давая Ньюкаслу никаких шансов хотя бы сократить отставание. Под занавес тайма Фоден разыграл эффектную стенку с Жезусом, но немного не попал в дальний угол. На последних секундах Зинченко нанес пушечный выстрел из-за пределов штрафной, однако мяч не долетел до ворот после самоотверженной игры защитников. В конце концов, 2:0 – итог первых 45-ти минут.

Второй тайм снова начался с атак Ман Сити. Очередной момент упустил Фоден, который после роскошного навеса де Брюйне не попал в ворота из пределов вратарской! На 58-й минуте Зинченко принял участие в голевой атаке. Украинец отдал на Жезуса, то обыгрался с Фоденом и вошел в штрафную. После сразу двух рикошетов от игроков Ньюкасла мяч в третий раз оказался в воротах Дубравки. Автогол, 3:0 – игра сделана.

Спустя несколько минут бедные "сороки" пропустили четвертый – Давид Силва блестяще исполнил штрафной удар. Дубравка, похоже, ждал удара от де Брюйне, поэтому был явно дезориентирован. Капитан Ман Сити забил, возможно, свой последний гол в футболке Манчестер Сити. Как известно, текущий сезон является последним для Давида Силвы в клубе.

Подопечные Гвардиолы в компенсированное время забили еще раз. Давид Силва перехватил мяч и отдал на Стерлинга, а тот переиграл Дубравку. 5:0 – уверенная победа "горожан". Единственная ложка дегтя для Сити – повреждение Кевина де Брюйне на последних минутах игры. Александр Зинченко получил от Sofa Score оценку 7.0 – третий самый низкий балл в своей команде. Посредственный матч для украинца.

Манчестер Сити набрал 69 очков и продолжает занимать 2 место. У Ньюкасла 43 пункта – это 13 позиция.

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