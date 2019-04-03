Манчестер Сити - Кардифф: стартовые составы на матч – Зинченко традиционно начинает в основе

Манчестер Сити встречается с Кардиффом в рамках 33-го тура АПЛ. Александр Зинченко в который раз попал в стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы.

Манчестер Сити находится на втором месте в АПЛ, уступая Ливерпулю 2 очка при игре в запасе. "Горожане" выиграли 7 предыдущих матчей чемпионата, а сегодня встречаются с аутсайдером первенства Кардиффом (18 место). Александр Зинченко, который играл в каждом из последних 10-и поединков во всех турнирах (8 в основе), снова выходит в старте команды Гвардиолы.

"Комфортно защищался, но непривычно для себя ошибался": британские СМИ оценили Зинченко в матче с Фулхэмом

Стартовые составы:

Манчестер Сити: Эдерсон – Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Фернандинью, Фоден, де Брюйне – Марез, Сане, Жезус

Запасные: Мурич, Уокер, Компани, Гюндоган, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг

Кардифф: Этеридж – Пелтье, Моррисон, Манга, Беннетт – Гуннарсон, Реллз – Камараса – Хойлетт, Д. Мерфи, Ниассе

Запасные: Б. Мерфи, Зохоре, Декордова-Рид, Бакуна, Каннингэм, Мендес-Лайнг, Харрис