"Комфортно защищался, но непривычно для себя ошибался": британские СМИ оценили Зинченко в матче с Фулхэмом

Александр Зинченко провел очередной полный матч за Манчестер Сити в АПЛ. Украинец помог действующим чемпионам победить на Крейвен Коттедж.

Это был пятый подряд поединок Зинченко в английской Премьер-лиге со стартовых минут. Воспитанник Шахтера не продемонстрировал чего-то экстраординарного на поле аутсайдера АПЛ, впрочем, как и вся его команда, которая откровенно экономила силы, но справился со своей главной миссией – надежно сыграл в обороне.

Манчестер Сити переиграл Фулхэм и вернулся на вершину АПЛ – Зинченко без блеска, но с феерической точностью передач

Было заметно, что после матчей национальных сборных некоторые игроки Манчестер Сити потеряли тонус. Даже Гвардиола по окончании встречи отметил, что в таких поединках важен лишь результат: "Первые 15-20 минут нашей игры были просто невероятными. После международного перерыва теряется игровой ритм, но мы приложили необходимые усилия". Зинченко не стал исключением – он также провел два изнурительных матча за сборную Украины против Португалии и Люксембурга. Следовательно, наш хавбек, возможно, не действовал столь активно, как раньше, но свою порцию комплиментов все-таки заслужил.

Фулхэм – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Во-первых, Зинченко снова стал лучшим по ТТД в составе Манчестер Сити (133), а его брак составил 11%, информирует Zbirna.com. Александр выполнил 106 передач (первое место в команде) с точностью 98%, а также присоединился к интересному достижению команды Гвардиолы – украинец и все другие полевые игроки "горожан", которые вышли в старте, нанесли по меньшей мере один удар по воротам соперника.

Кроме этого, Зинченко стал лучшим среди всех игроков Манчестер Сити по количеству подборов – 9.

Достаточно прагматичный футбол в исполнении Зинченко не сильно впечатлил британские СМИ, которые отметили украинца посредственными оценками. Manchester Evening News считает, что Александр недостаточно поддерживал команду в атаке: "Он выполнил много беговой работы и охотно смещался в середину поля. Но не всегда мог эффективно взаимодействовать со Стерлингом, допускал необычных ошибок с мячом, поэтому чаще оставался позади". Издание наградило Зинченко только 6-ю баллами, что стало худшим результатом среди защитников гостей – Ляпорт, Уокер и Отаменди получили семерки.

Daily Mail оценило украинца 7-ю баллами. Столько же поставили всем его партнерам по обороне.

Зато журналист ESPN Джон Смит, наоборот, отметил атакующую работу Зинченко: "Он снова стал первым выбором Гвардиолы на позицию левого защитника и провел достаточно неплохой поединок. Алекс комфортно защищался и добавлял "горожанам качества впереди". По мнению медийщика, наш футболист сыграл даже лучше, чем аргентинец Отаменди, который получил самую низкую оценку среди защитников (6). Зинченко, Ляпорту и Уокеру поставили 7.

Аналогичным баллом Зинченко оценил Sky Sports. Интересно, что меньше получили одни из лидеров Манчестер Сити – Стерлинг и где Брюйне (6).

А вот фанаты Манчестер Сити уже традиционно не жалели комплиментов для игрока сборной Украины:

"Он блестяще справился со своей работой и продолжает прогрессировать".

"Бернарду и Зинченко нереально хорошо выглядят".

"Зинченко для меня – один из лучших в команде вместе со Стерлингом, Агуэро и Бернарду".