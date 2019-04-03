Манчестер Сіті – Кардіфф: стартові склади на матч – Зінченко традиційно розпочинає в основі

Манчестер Сіті зустрічається з Кардіффом у рамках 33-го туру АПЛ. Олександр Зінченко вкотре потрапив до стартового складу команди Хосепа Гвардіоли.

Манчестер Сіті перебуває на другому місці в АПЛ, поступаючись Ліверпулю 2 очками при грі в запасі. "Містяни" виграли 7 попередніх матчів чемпіонату, а сьогодні зустрічаються з аутсайдером першості Кардіффом (18 місце). Олександр Зінченко, який грав у кожному з останніх 10-ти поєдинків у всіх турнірах (8 в основі), знову виходить у старті команди Гвардіоли.

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Стартові склади:

Манчестер Сіті: Едерсон – Даніло, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Фернандінью, Фоден, де Брюйне – Марез, Сане, Жезус

Запасні: Муріч, Вокер, Компані, Гюндоган, Д. Сілва, Б. Сілва, Стерлінг

Кардіфф: Етерідж – Пелтьєр, Моррісон, Манга, Беннетт – Гуннарсон, Реллз – Камараса – Хойлет, Д. Мерфі, Ніассе

Запасні: Б. Мерфі, Зохоре, Декордова-Рід, Бакуна, Каннінгем, Мендес-Лайнг, Харріс