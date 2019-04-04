Ман Сити – Кардифф: "горожане" легко вернулись на вершину АПЛ, Зинченко помог забить первый гол и получил травму

Манчестер Сити встречался с Кардиффом в рамках 33-го тура АПЛ. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сити подходил к матчу на втором месте в АПЛ, уступая Ливерпулю 2 очка. "Горожане" выиграли 7 предыдущих матчей чемпионата, а сегодня встречались с аутсайдером первенства Кардиффом – 18 место. Александр Зинченко вышел в старте команды Гвардиолы – его место на левом фланге обороны уже не подвергалось сомнениям.

Однако в начале встречи случилась неприятная ситуация. Украинец травмировался и на 19-й минуте покинул пределы поля. Зинченко держался за заднюю поверхность правого бедра. Британские эксперты сообщили, что Александр, вероятно, потянул подколенное сухожилие. Такая информация совпадает с визуальным впечатлением от вида травмированного. Трибуны Этихада провели Зинченко затяжными аплодисментами. Он тем же поблагодарил болельщиков.

На момент замены украинец традиционно был одним из лидеров Манчестер Сити по количеству передач. Точность – 87%. Совершил один отбор, выиграл одну из двух дуэлей. Основную часть сыгранных минут провел на чужой половине поля, строил атаки.

Зинченко принял активное участие в первом результативном наступлении "горожан", когда они открыли счет во встрече на 6-й минуте. Прежде чем Эмерик Ляпорт роскошным пасом нашел в свободной зоне Кевина де Брюйне, а бельгиец с острого угла загнал мяч в сетку, Александр (35-й номер) выполнил 5 подготовительных передач в этой атаке, в том числе предголевую на Ляпорта.

Также Зинченко запомнился эффектным забеганием по флангу в чужую штрафную – снова примерно забросил Ляпорт. Завершился эпизод заблокированным прострелом и угловым. Почти сразу после этого Александр ушел с поля.

Что касается непосредственно матча, то анализировать было нечего. Играли команды совершенно разного уровня. Манчестер Сити выиграл еще комфортнее, чем на выходных у Фулхэма, а Кардифф наоборот не создал "горожанам" никаких проблем, как это было против Челси. Сегодня валлийцы нанесли первый удар по воротам соперника на 75-й минуте. По их воротам хозяева на тот момент настреляли 24 раза.

Мотором Манчестер Сити в этом матче был Кевин де Брюйне. Он разгонял контратаки, раздавал ключевые передачи (6 таких выполнил), непрерывно заострял. Больше всего моментов бельгиец создал для Габриэла Жезуса, но тот продемонстрировал чудеса расточительности. КдБ со временем не выдержал и отругал партнера за провальные решения в завершении эпизодов.

Жезус частично реабилитировался ассистом, когда в конце первого тайма идеально почувствовал ситуацию после подачи с углового и грудью откинул под удар Лерою Сане. Немец мощно вогнал мяч в сетку и установил итоговый счет встречи – 2:0.

Во втором тайме Манчестер Сити непрерывно атаковал с энерджайзером де Брюйне, однако разгромить соперника никак не мог. Многие моменты имел Фил Фоден, после стандартов мог забивать Эмерик Ляпорт, свои шансы имели и Марез с Сане, но до финального свистка счет уже не изменился. Героически выступил голкипер Кардиффа Нил Этеридж – 9 сейвов.

Пеп Гвардиола провел тотальную ротацию, но все равно завоевал легкую победу над Кардиффом и вернулся на вершину АПЛ. У "горожан" 80 очков, у Ливерпуля – 79. Единственный негатив из матча для Манчестер Сити – травма Александра Зинченко. Кардифф в конце встречи создал хороший шанс забить, но не реализовал его и остался в зоне вылета.

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