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Зинченко травмировался в матче с Кардиффом и досрочно покинул поле

3 апреля 22:15 354 Читати українською
Зинченко травмировался в матче с Кардиффом и досрочно покинул поле
Александр Зинченко / AP

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил травму в поединке 33-го тура английской Премьер-лиги против Кардиффа и был заменен в первом тайме.

6’ Кевин де Брюйне
44’ Лерой Сане
 

Украинец в одном из эпизодов потянул заднюю поверхность бедра.

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Врачи не сумели помочь Зинченко и тренерский штаб "горожан" вынужден был провести замену. На 19-й минуте вместо номинального хавбека, который на Этихаде играет слева в обороне, вышел Кайл Уокер. Англичанин занял место на правом фланге защиты, а на левый перебрался универсал Данило.

Отметим, что сейчас в поединке Манчестер Сити – Кардифф проходит первый тайм. Счет – 1:0 в пользу Сити. Гол забил Кевин де Брюйне.

Теги
Украинцы за рубежом Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Кардифф
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