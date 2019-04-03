Зинченко травмировался в матче с Кардиффом и досрочно покинул поле

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил травму в поединке 33-го тура английской Премьер-лиги против Кардиффа и был заменен в первом тайме.

Украинец в одном из эпизодов потянул заднюю поверхность бедра.

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Врачи не сумели помочь Зинченко и тренерский штаб "горожан" вынужден был провести замену. На 19-й минуте вместо номинального хавбека, который на Этихаде играет слева в обороне, вышел Кайл Уокер. Англичанин занял место на правом фланге защиты, а на левый перебрался универсал Данило.

Отметим, что сейчас в поединке Манчестер Сити – Кардифф проходит первый тайм. Счет – 1:0 в пользу Сити. Гол забил Кевин де Брюйне.