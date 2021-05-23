Манчестер Сити – Эвертон: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко начнет в старте
В финальном туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимает ливерпульский Эвертон. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Манчестер Сити – Эвертон начнется в 18:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию встречи.
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Стартовые составы команд:
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко – де Брюйне, Фернандиньо, Фоден – Марез, Жезус, Стерлинг
Запасные: Стеффен, Аке, Гюндоган, Агуэро, Ляпорт, Родри, Б. Силва, Ферран Торрес, Б. Менди
Эвертон: Пикфорд – Холгейт, Кин, Годфри, Динь – Дукуре, Аллан, Дэвис – Сигурдссон – Калверт-Льюин, Ришарлисон
Запасные: Вирджиниа, Ольсен, Коулмэн, Нкунку, Джон, Бернард, Гомеш, Ивоби
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