Как известно, "горожане" досрочно завоевали золотые медали АПЛ сезона 2020/21. Вклад в такой триумф сделал и наш соотечественник Александр Зинченко.

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Украинец по этому случаю получил бутсы. На них изображен украинский флаг и надпись "Чемпионы 2020/21. Это наш город". Ярким презентом Зинченко похвастался в своем Instagram, не забыв и о подписи к фото: "Мы заслужили особые бутсы от Puma".

К слову, за время пребывания в Манчестере Александр завоевал 9 трофеев. Юбилейный 10-й титул Зинченко и Ко могут одержать уже 29 мая – в финале Лиги чемпионов они сыграют с Челси.

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